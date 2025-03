Работник загина, след като мост на магистрала в Белгия се срути. Мъжът е бил спасен, след като паднал в канал, но по-късно е починал от раните си.

Според информационна агенция "Белга" мост край град Лувиер, на около 50 километра южно от Брюксел и близо до френската граница, се е срутила вчера по време на ремонтни дейности. По първоначална информация при инцидента са били ранени четирима души, един от които тежко. По време на инцидента на моста са работили 13 души.

