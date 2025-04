Вулкан близо до исландската столица Рейкявик започна да изригва. Магмата все още не е стигнала до повърхността, съобщи метеорологичната служба на страната, цитирана от "Ройтерс".

Вулкан в Исландия изригна за 10-и път през последните 3 години (ВИДЕО)

В района бяха регистрирани стотици слаби земетресения.

