В Австралия през изминалия празничен уикенд най-малко 7 души са се удавили заради силни океански вълнения.

Последният потвърден смъртен случай е на 9-годишно момче, открито между скали край плаж в Нов Южен Уелс. Двама души все още са в неизвестност.

A 9-year-old boy trapped between rocks at a NSW beach has become the 7th drowning victim over the Easter weekend in Australia.



Most deaths were caused by strong swells. 2 people are still missing.#Australia #Easter2025 #S04HSV pic.twitter.com/NoZG55G3jr