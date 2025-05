Президентът на САЩ Доналд Тръмп стана дядо за 11-и път. Дъщеря му Тифани Тръмп роди момченце днес.

„Добре дошло на света нашето сладко момченце Александър Тръмп Булос. Обичаме те отвъд думите! Благодарим ти, че се появи в живота ни!“, написа щастливата майка в социалните мрежи със снимка на малкото краче на сина си.

Това е първото дете на 31-годишната Тифани Тръмп от 27-годишния ѝ съпруг Майкъл Булос. Двойката сключва брак през ноември 2022 г. в имението„Мар-а-Лаго“ в Палм Бийч във Флорида.

Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 🩵👶🏻🩵 pic.twitter.com/tYSgZDGivr