Ралф Файнс ще бъде новият президент Сноу в предстоящия филм „Игрите на глада: Изгревът в деня на жътвата" - петият от поредицата за антиутопичния свят на Панем.

Звездата от „Конклав” се присъединява към Джоузеф Зада като Хеймич Абърнати, Уитни Пийк като Ленор Доув Бейрд, Маккена Грейс като Мейзили Донър, Джеси Племънс като Плутарх Хевънсби, Мая Хоук като Уайърс, Келвин Харисън-младши като Бийти, Лили Тейлър като Магс и Бен Уанг като Уайът.

Снимка: Getty Images

Лидерът на Панем в оригиналните четири филма от поредицата беше изигран от легендарния Доналд Съдърланд, който почина през 2024 г.

President Snow actor Donald Sutherland has passed away at the age of 88. pic.twitter.com/iDITWEGdci