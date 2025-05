Историята на Ватикана и римокатолическите папи е истински извор на вдъхновение за творците в киното. Някои филми и сериали се превърнаха във вечни класики, а част от тях събудиха интереса на зрителите с провокацията и различния подход към темата. В ролите на духовни водачи на Римокатолическата църква пък влязоха едни от най-големите звезди в киното.

Сред любимите актьори на поколения кинофенове, превърнали се в истински или измислени папи на екран са:

► Джуд Лоу в "Младият папа"

Paolo Sorrentino’s new TV series "The Young Pope" marks a sea change in film history https://t.co/MRUvA7YFMD pic.twitter.com/opAtg2C1mE — The Economist (@TheEconomist) September 21, 2016

Джуд Лоу заслужава целия бял дим в комедийната драма на Паоло Сорентино. Неговият Лени Белардо, който избира името Пий XIII, ни дава греховната визия за мускулест папа, разхождащ се по плажа, облечен само по бански и често с цигара в ръка. Сериалът се превърна в една от хитовите продукции на HBO и успя да скандализира част от религиозните хора по света.

► Джеръми Айрънс в "Борджиите" (2011)

The Borgias (2011-2013) was the best series about the Vatican and the Papal institution.

Great cast, impeccable Jeremy Irons, expensive production, really good storyline.



I was so sad when it was discontinued due to high production cost

-according to the producers. pic.twitter.com/086esgfGqB — Μυστικός (@DeEudaimon1) April 27, 2025

Носител на три награди „Еми“, канадският сериал е създаден от Нийл Джордан и разказва историята на една от най-могъщите и корумпирани династии на Ренесанса. Сюжетът проследява възхода на харизматичния Родриго Борджия, който става папа Александър VI, разкривайки свят, белязан от интриги, секс и кръв. Всичко това под сянката на Ватикана. В образа на папата влиза Джеръми Айрънс - амбициозен испански духовник и патриарх на фамилия, който се стреми към богатство, власт и влияние.

► Питър О'Тул в "Тюдорите" (2007)

Peter O'Toole as Pope Paul III in "The Tudors". It was Pope Paul III who excommunicated Henry VIII in 1538, less than half a decade after he created himself head of the Anglican Church. Previously, he'd just been threatened with it. #Tudor #History pic.twitter.com/gQB0F17rSe — Cara Irulan Dune (@CarolynTudors) December 17, 2017

„Свещеният граал” на Showtime. Драмата изисква актьор от изключителна класа, който да изиграе корумпирания папа Павел III, способен да издържи на конфронтация с Хенри VIII (Джонатан Рийс Майерс) по време на опита му да се разведе с Екатерина Арагонска. Точно тази ключова роля е поверена на носителя на „Оскар“ за изключителни постижения в кинематографията Питър О'Тул.

Предизвикателството на Хенри към понтифика и последвалото му откъсване от католическата църква бележат един от най-значимите повратни моменти в световната история.

►Джонатан Прайс и Антъни Хопкинс в "Двамата папи" (2019)

I watched it last night 🎬



If you have Netflix, I highly recommend this film: “The Two Popes”



Brilliant direction and a beautiful insight into Pope Francis and his predecessor



Outstanding performance by the great Anthony Hopkins pic.twitter.com/G2GlZnUqkB — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) April 22, 2025

Филмът „Двамата папи” е на сценариста Антъни Маккартен („Най-мрачният час“, „Бохемска рапсодия“) и режисьора Фернандо Мейрелес („Градът на Бога“). Сюжетът е вдъхновен от истински събития и се фокусира върху кардинал Хорхе Берголио (Джонатан Прайс), бъдещия папа Франциск, и застаряващия папа Бенедикт XVI (Антъни Хопкинс). Лентата проследява техните идеологически и темпераментни различия, както и произтичащите от тях богословски дебати. И въпреки че голяма част от филма е измислен, тези съвсем реални дебати имат последици далеч отвъд затворения анклав на Ватикана. Такива са решенията по въпроси като безбрачието сред свещениците и ролята на жените в църквата, които имат последици за живота на повече от един милиард католици по света.

► Антъни Куин в "Обувките на рибаря" (1968)

The Shoes of the Fisherman (1968)

Based on the Morris West best-selling novel, a Soviet Premier played by Sir Laurence Olivier orders the release of a political prisoner starring Anthony Quinn, who unexpectedly becomes the Pope and must face the world on the brink of global war. pic.twitter.com/8Mwx5pZVB3 — John Sitarek (@JohnSitarek) May 8, 2025

Действието на филма се развива по време на Студената война и проследява изключителния възход на Кирил Лакота – украински архиепископ, освободен след години затвор в съветските лагери. При пристигането си в Рим той неочаквано е избран за папа Кирил I, чиято роля изиграва легендарния Антъни Куин, спечелил сърцата на феновете си с поредица от впечатляващи роли, сред които тази на Зобра.

► Мишел Пиколи в Habemus Papam (2011)

Interprétation totalement hallucinante de Michel Piccoli :

👉 Habemus Papam de Nanni Moretti. 2011 pic.twitter.com/Ew9JB3sr1Y — Igor (@dunnothevitch) May 7, 2025

В този филм Нани Морети представя ироничен портрет на крехък понтифик - кардинал Мелвил, избран за папа против волята си, който се пречупва под бремето на ролята, поразен от внезапна сценична треска.

► Ралф Валоне в "Кръстникът III" (1990)

#ConclaveBis 🔔 Il cardinale Lamberto, che ti porta un succo d'arancio, dei cioccolatini e ti salva l'anima.



Raf Vallone e Al Pacino, IL PADRINO - PARTE III (Francis Ford Coppola, 1990).



- A che cosa serve la confessione, se io non mi pento?

- Che cos'hai da perdere? pic.twitter.com/To2AdGYQYf — belli, sporchi e cattivi (@ehibiondolosai) May 6, 2025

В класиката на Франсис Форд Копола Майкъл Корлеоне (Ал Пачино) признава най-тежките си грехове пред кардинал Ламберто - измислен герой, който се превръща в несъществуваща версия на папа Йоан Павел I. Във филма папата е решен да се изправи срещу скандалите и корупцията, разтърсващи Ватикана, точно както е направил, или поне се е опитал, неговият истински съименник.

► Джон Войт в "Папа Йоан Павел II"

Актьорите Кари Елвес и Джон Войт изиграват младата и по-възрастната версия на Папа Йоан Павел II в минисериала, който разказва за живота на папата от младите му години в Полша до смъртта му.

► Със сигурност един от най-добрите филми, посветени на Ватикана, кардиналите и папата, е „Конклав”, който обра овациите на публиката и спечели критиката.

Conclave is brilliant. The cinematography is exquisite, and the acting is incredible, especially Ralph Fiennes who should have won best actor at the Oscars. Yes, I figured out who the next Pope was going the be the second he was introduced, but it’s a wonderful political thriller pic.twitter.com/SMoa3BrGrD — Steve McHugh (@StevejMchugh) May 3, 2025

Лентата, която е под режисурата на Едуард Бергер, е с участието на Ралф Файнс, Стенли Тучи, Джон Литгоу и Изабела Роселини.

Редактор: Цветина Петрова