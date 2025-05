Проевропейският кандидат Никушор Дан спечели важните за ориентацията на Румъния президентски избори. Според официалните резултати от почти всички избирателни секции 55-годишният центрист, който е кмет на Букурещ, е получил около 54% от гласовете. Румънските медии определиха победата на Дан като зрелищен обрат заради преднината от 20 на сто над неговия опонент - твърдолинейния националист Джордже Симион, на първия кръг.

Високата избирателна активност изигра важна роля в напрегнатия вот, който редица наблюдатели виждат като избор между Изтока и Запада. Симион призна поражението си и поздрави своя опонент за победата.

Дан призова ликуващите си поддръжници да работят, за да „построят Румъния заедно”. „Това е вашата победа! Това е победата на хиляди хора, които водеха кампания тези дни, които вярваха, че Румъния може да се промени в правилната посока. Не забравяйте, никога не забравяйте силата, която доказахте през тези седмици, защото ще има неща, които трябва да преодолеем заедно. От утре Румъния започва нов етап и се нуждае от всеки един от вас”, каза той след спечелването на вота.

Дан обяви, че в първите си дни като президент ще започне разговори с проевропейските партии в парламента в търсене на мнозинство за съставяне на следващо правителство.

„Партията на загубилия изборите Симион излезе с информация, че започват национални протести заради изборни нарушения. По мои лични наблюдения и по тези на властите имаше опит за руска и френска намеса”, заяви в ефира на „Здравей, България” журналистът в Румъния Юлия Баховски.

Congratulations to @NicusorDanRO for winning the elections for President of Romania.

I look forward to working together to further strengthening the good neighborly relations and the strategic partnership between our two countries, members of EU and NATO.