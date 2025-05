Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано тази нощ в Чили, предаде "Ройтерс". Световната агенция се позова на информация на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (ЕССЦ).

Трусът е регистриран в чилийския регион Тарапака.

