Мъж е крещял "Свободна Палестина" и атакувал с коктейли "Молотов" група, която се била събрала, за да привлече вниманието към съдбата на израелските заложници в Газа, съобщиха представители на правоохранителните органи. Осем души са били ранени, като някои от тях са получили изгаряния.

Mohamad Soliman threw Molotov cocktails on a pro Israel rally in Boulder, Colorado in a terrorist attack. Thai agent of Satan attempted to kill Jewish-Americans while shouting Free Palestine. Mohamad Soliman came to USA during Biden era. He is well educated with expertise in… pic.twitter.com/hm5BidAed1

Заподозреният, Мохамед Сабри Солиман, на 45 г., е бил настанен в затвора на окръг Боулдър северно от Денвър и се очаква да му бъдат повдигнати обвинения за нападението, което ФБР разследва като терористичен акт.

Избликът на насилие в района на популярен мол на "Пърл Стрийт" в центъра на Боулдър се разигра на фона на войната между Израел и "Хамас", която продължава да разпалва напрежението в световен мащаб и допринесе за ръст на антисемитското насилие в САЩ, посочва АП. Нападението се случи в началото на еврейския празник Шавуот, който се отбелязва с четенето на Тората, и едва седмица след като мъж, който също крещял "Свободна Палестина", беше обвинен в убийството на двама служители на израелското посолство пред еврейски музей във Вашингтон.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес направи изявление, в което заяви, че той, съпругата му и цялата израелска нация се молят за пълното възстановяване на хората, ранени при "жестоката терористична атака" в Колорадо.

"Това нападение беше насочено срещу мирни хора, които искаха да изразят солидарността си със заложниците, държани от "Хамас", само защото те са евреи“, каза Нетаняху.

The antisemitic attacks in Boulder, Colorado should remind us all of the stark difference between light and darkness.



You will never see a protester shouting “Am Yisrael Chai” (Long Live the People of Israel) while causing chaos or intimidating others. That kind of behavior,… pic.twitter.com/tmV37ErkVo