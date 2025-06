Ще видим ли Люк Скайуокър в някой от предстоящите филми на Lucasfilm – дори като призрачен Дух на Силата? 73-годишният актьор, който се е появявал в пет игрални филма от „Междузвездни войни“ и има подмладени версии в сериала „Мандалорецът“, подсказа, че пътят на Скайуокър е приключил – и така трябва да бъде.

„Изключително съм благодарен на Джордж Лукас, че ми позволи да бъда част от това още тогава, в онези скромни времена, когато Джордж наричаше „Междузвездни войни“ най-скъпия нискобюджетен филм, правен някога“, каза Хамил в интервю за ComicBook.com.

„Никога не сме очаквали това да се превърне в такава поредица и част от поп културата. Но за мен всичко е въпрос на време – моето време мина. Благодарен съм за това. Но наистина смятам, че трябва да се съсредоточат върху бъдещето и новите герои. И между другото – когато изчезнах в „Последните джедаи“, оставих робата си. И няма никакъв шанс да се появя като гол призрачен Дух на Силата”, сподели звездата, която се превърна в идол за поколения фенове на киното и фантастиката.

⚔️ Коментарите идват на фона на факта, че Lucasfilm разработва филм, който очевидно би бил подходящ за нова появата на Скайуокър – продължение на „Възходът на Скайуокър“, фокусирано върху героинята на Дейзи Ридли – Рей, която беше ученичка на Скайуокър в новата трилогия.

Снимка: Getty Images

Филмът на режисьорката Шармин Обейд-Чиной се развива около 15 години след събитията във „Възходът на Скайуокър“ и проследява усилията на Рей да изгради нов орден на джедаите.

Разработването на филма е в ранен етап.

Ръководителката на Lucasfilm Катлийн Кенеди по-рано загатна за филма, като каза:

„Действието се развива 15 години след „Възходът на Скайуокър“, след войната, след Първия ред, а джедаите са в разпад. Има много въпроси като: „Кои са джедаите? Какво правят? Какво е състоянието на галактиката?“ А Рей се опитва да възстанови Ордена на джедаите, въз основа на книгите, въз основа на обещанието, което даде на Люк.”

