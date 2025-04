Neon пусна първия официален трейлър на „Животът на Чък“ – новия филм на режисьора Майк Фланаган, с участието на Том Хидълстън. Лентата е базирана на едноименната новела на Стивън Кинг и ще дебютира в кината на 6 юни.

„Животът на Чък“ разказва историята на Чък Кранц (в ролята – Хидълстън) в обратен ред – започвайки от смъртта му и завършвайки с ранното му детство. Различните етапи от живота му ще бъдат пресъздадени от актьорите Бенджамин Паяк, Джейкъб Трембли ("Стая" и "Чудо") и Коди Фланаган.

Чиуетел Еджиофор ("12 години в робство", "Доктор Стрейндж", "Наистина любов", "Венъм: Последният танц") и Карън Гилън влизат в ролите на Марти и Фелисия – разведена двойка, чийто свят се преобръща от загадъчната история на Чък Кранц. Миа Сара и Марк Хамил ще играят неговите баба и дядо – Сара и Алби, а Ник Офърман е разказвачът във филма.

Майк Фланаган не само режисира, но и монтира филма, като е съавтор на сценария заедно със самия Стивън Кинг.

Филмът е сравняван с адаптации като „Изкуплението Шоушенк“ и „Близо до мен“, отколкото на хорър заглавия като „То“ или „Гробище за домашни любимци“.

Who is Chuck?



From the hearts and minds of Mike Flanagan and Stephen King. THE LIFE OF CHUCK. In theaters June. pic.twitter.com/zXUhtVsxbs