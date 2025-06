Наскоро американският президент Доналд Тръмп нареди публикуването на секретни документи за убийствата на братята Джон и Робърт Кенеди. Файловете дадоха на любопитните читатели повече подробности за тайните операции на САЩ от ерата на Студената война в други държави, но не потвърдиха дълго циркулиращите конспиративни теории. Робърт Кенеди умира на 6 юни 1968 г., след като е застрелян от палестинец в Лос Анджелис. Какви подробности обаче се появиха за този трагичен момент в американската история след разсекретяването на документите...

Кой е Робърт Франсис Кенеди

Той е 64-ият главен прокурор на Съединените щати от януари 1961 г. до септември 1964 г. и е сенатор на САЩ от Ню Йорк от януари 1965 г. до убийството му през юни 1968 г., когато се кандидатира за президент от Демократическата партия. Подобно на братята си Джон Ф. Кенеди и Тед Кенеди, той е виден член на Демократическата партия и се смята за икона на съвременния американски либерализъм.

САЩ публикуваха 10 000 страници с документи, свързани с убийството на Кенеди

Мандатът на Кенеди е известен със застъпничеството за движението за граждански права, борбата с организираната престъпност и участието му във външната политика на САЩ, свързана с Куба. Той пише за Кубинската ракетна криза в книга, озаглавена „Тринадесет дни“. Като главен прокурор Кенеди упълномощава Федералното бюро за разследване (ФБР) да подслушва Мартин Лутър Кинг-младши и Конференцията на южните християнски лидери в ограничен мащаб. След убийството на брат му той остава на поста си по време на президентството на Линдън Джонсън в продължение на няколко месеца.

Около полунощ на 5 юни 1968 г. сенатор Робърт Кенеди е прострелян в хотел „Амбасадор“ в Лос Анджелис, след като печели президентските предварителни избори в Калифорния. Веднага след като обявява на ликуващите си поддръжници, че страната е готова да сложи край на разцеплението, Кенеди е прострелян няколко пъти от 24-годишния палестинец Сирхан Сирхан. Той е обявен за мъртъв ден по-късно, на 6 юни 1968 г.

Бурната 1968 г. и убийството



Лятото на 1968 г. е бурно време в американската история. Както войната във Виетнам, така и антивоенното движение са в своя пик. Мартин Лутър Кинг-младши е убит през пролетта, което предизвиква бунтове в цялата страна. В лицето на тези вълнения президентът Линдън Джонсън решава да не се кандидатира за втори мандат на предстоящите президентски избори. Робърт Кенеди, по-малкият брат на Джон и бивш главен прокурор на САЩ, се намесва в тази пролука и получава широка подкрепа.



Кенеди е възприеман от мнозина като единствения човек в американската политика, способен да обедини хората. Той е обичан от малцинствената общност заради своята почтеност и отдаденост на каузата за граждански права. След като печели предварителните избори в Калифорния, Кенеди е в позиция да получи номинацията на Демократическата партия и да се изправи срещу Ричард Никсън на общите избори.



Докато звездните спортисти Рафър Джонсън и Рузвелт Гриър придружават Кенеди през задния изход на хотел „Амбасадор“, Сирхан Сирхан пристъпва напред със навит плакат на кампанията, криейки револвера си. Той е само на крачка разстояние, когато стреля няколко пъти по Кенеди. Гриър и Джонсън повалят Сирхан на земята, но не преди петима минувачи да бъдат ранени.

Хронология на покушенията, свързани с президентския пост в САЩ

Сирхан, който е роден в Палестина, признава за престъплението на процеса и получава смъртна присъда на 3 март 1969 г. След като Върховният съд на щата Калифорния отменя всички смъртни присъди през 1972 г., Сирхан отива в затвора доживот. Според „Ню Йорк Таймс“ той е заявявал, че вярва, че Кенеди е бил „инструмент“ за потисничеството на палестинците.

Мотивите на убиеца

„RFK трябва да бъде унищожен, както беше унищожен брат му“, гласи надписът от външната страна на празен плик с обратния адрес от областния директор на Службата за вътрешни приходи в Лос Анджелис.

Сирхан също така е писал на страница от тетрадка на градския колеж в Пасадена с вариации на „RFK трябва да умре“ и „RFK трябва да бъде убит“. В бележка от 18 май 1968 г. той пише: „Решимостта ми да елиминирам РФК се превръща в непоклатима мания.“

В друг от новопубликуваните документи убиецът казва, че се застъпва за „свалянето на настоящия президент“. Демократът Линдън Джонсън е бил в Белия дом по време на смъртта на RFK.

„Все още нямам конкретни планове, но скоро ще ги съставя“, пише Сирхан, който обещава подкрепа за комунистическите СССР и Китай.

Новопубликуваните файлове включват и бележки от интервюта с хора, които познават Сирхан. Докато някои го описват като „приятелски настроен, мил и щедър човек“, други го изобразяват като мрачен и „вглъбен“ млад мъж, който вярва в мистицизма.

Според документите Сирхан е казал на боклукчия, че планира да убие Кенеди малко след убийството на Мартин Лутър Кинг-младши на 4 април 1968 г. Колегата му е казал, че планира да гласува за Кенеди, защото ще помогне на чернокожите. „Ами, не съм съгласен“, отговорил Сирхан. „Планирам да застрелям кучия син“.

Разсекретените документи

Националната администрация по архиви и записи (NARA) публикува 229 файла, свързани с убийството. Въпреки че много документи по случая вече са достъпни онлайн, тези файлове досега не са били дигитализирани и са престояли десетилетия в хранилищата на федералното правителство.

„Доналд Тръмп, в името на прозрачността, защитава публикуването на документи, свързани с убийства и разследвания на известни личности. Но той също така е силно подозрителен от години към правителствените разузнавателни агенции. Публикуването на някога скрити файлове от неговата администрация отваря вратата за допълнителен обществен контрол и въпроси относно операциите и заключенията на институции като ЦРУ и ФБР”, пише по темата „Асошиейтед прес”.

Намушкаха мъжа, осъден за убийството на Робърт Ф. Кенеди



Адвокатите на убиеца на Кенеди от десетилетия твърдят, че е малко вероятно той да извърши повторно престъпление или да представлява опасност за обществото. През 2021 г. комисия по условно освобождаване счете Сирхан за подходящ за освобождаване. Но губернаторът на Калифорния, Гавин Нюсън, отхвърли решението през 2022 г., оставяйки го в щатския затвор.

Синът на покойния сенатор, Робърт Ф. Кенеди-младши, който сега е министър на здравеопазването и социалните услуги на Тръмп, похвали президента и директора на националното разузнаване Тълси Габард за „смелостта“ и „упоритите им усилия“ да публикуват досиетата.

„Повдигането на завесата върху документите на RFK е необходима стъпка към възстановяване на доверието в американското правителство“, каза Кенеди-младши в изявление.

За статията са ползвани материали на New York Times, The Guardian, Associated press и общодостъпни биографични данни

Редактор: Емил Йорданов