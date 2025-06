С изключение на коренното население на Америка, всички ние сме или имигранти, или деца на имигранти, или потомци на имигранти. С тези думи режисьорът Мартин Скорсезе се обърна към публиката от сцената по време на получаване на наградата за цялостно творчество на филмовия фестивал в Таормина, Сицилия.

„Страната е много млада. Тя е на 250 години, което е нищо в сравнение със световната история. Учим се. Просто пълзим. Все още не сме започнали да ходим или говорим”, допълни още легендарният режисьор.

В емоционална реч Скорсезе си спомни когато на 5 години е гледал със семейството си филма на Роберто Роселини Paisá и за първи път е чул от телевизионния екран същия сицилиански диалект, на който са говорили неговите баба, дядо и родители - имигранти в Ню Йорк.

„Именно там, в онази стая, онази нощ, почувствах призванието да правя филми и да докосна хората по същия начин, по който този филм ни докосна онази нощ. Така че именно Сицилия ме привлече към киното, а киното ме привлече към Сицилия“, каза той.

