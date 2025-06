Състезанието за Голямата награда на Канада във Формула 1 със сигурност няма да остане с добро в съзнанието на седемкратния световен шампион Люис Хамилтън. 40-годишният британски пилот на "Ферари" завърши на шесто място и спечели 8 точки, но един инцидент помрачи настроението му още повече.

Хамилтън, който е веган, прегази планински мармот с болида си в 13-ата обилка на пистата "Жил Вилньов".

🙏 🏎 Lewis Hamilton hit a marmot and damaged his Ferrari during the Canadian Grand Prix – the driver commented on the fatal incident:



– I didn’t see it, but I heard how I hit the marmot. I love animals and I’m so sorry, it’s terrible. This has never happened to me before pic.twitter.com/MPiotZsX7f