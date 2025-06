Главнокомандващият на иранската армия заяви, че ще Техеран ще предостави „решителен отговор“ на американските атаки срещу ядрени съоръжения на Иран.

„През цялата ни история сме се изправяли срещу Америка много пъти. Всеки път, когато са се опитвали да дойдат за нас, са получавали решителен отговор. Ще се борим за щастието си. Имали сме много мъченици, но ще се борим със сила и смелост. Трябва да сте сигурни в нашата сила“, каза генерал-майор Амир Хатами във видеообръщение за иранските медии, цитирано от Skynews и CNN.

САЩ удариха ядрени цели в Иран

BBC News - https://t.co/eQyrrLGkOG

Iran threatens 'decisive response' after Trump says US 'obliterated' nuclear sites - live updates - BBC News — Woodles (@BulledWayne) June 23, 2025

Хатами - един от най-високопоставените генерали на Иран, беше назначен на поста преди по-малко от седмица, когато страната пренареди военното си ръководство. Целта на тези мерки беше запълване на позициите, останали вакантни, след като Израел уби няколко висши фигури при последните си атаки.

Говорителят на централното командване на въоръжените сили Ибрахим Золфакари предупреди, че Иран ще реагира с „мощни и целенасочени операции, които ще имат тежки и непредсказуеми последици“.

🔴 Breaking



IRGC Lt. Col. Ebrahim Zolfaghari warned of powerful, targeted operations against the U.S. over its direct role in strikes on Iranian soil.



He accused Washington of violating Iran's sovereignty to aid the israel, vowing an unpredictable and decisive response that… pic.twitter.com/AH84N9m2yz — Eagle Eye (@zarrar_11PK) June 23, 2025

„Атаката не само беше безполезна, но и ще разшири обхвата на легитимните и разнообразни цели на иранската армия. Също така ще положи основите за разрастване на войната в региона“, коментира още той.

След това, вече говорейки на английски, той нарече Тръмп „комарджия" и допълни: „Ти можеш да започнеш тази война, но ние ще бъдем тези, които ще я прекратят“.

Али Хаменей след ударите на САЩ: Наказанието продължава

Началникът на щаба на въоръжените сили генерал-майор Абдолрахим Мусави пък каза, че „САЩ са отворили вратата за отмъщение, но Иран никога няма да отстъпи“. „Престъпната Америка отвори вратите за воините на исляма във въоръжените сили за всякакви действия срещу нейните интереси и армия“, категоричен беше Мусави.

Той заяви още, че САЩ „директно са влезли във войната, като са нарушили суверенитета на ислямски Иран и са посегнали на свещената земя на страната“.

В последните си коментари в социалните медии относно американските удари, Тръмп заяви, че „на всички ядрени обекти в Иран са нанесени монументални щети“.

„Най-големите щети са нанесени далеч под нивото на земята. Право в целта!“, написа той в платформата си Truth Social.

По-рано американският президент призова Иран да се откаже от всякакви ответни мерки и заяви, че правителството „сега трябва да сключи мир“, или „бъдещите атаки ще бъдат много по-големи и по-лесни“.

Iran Vows Decisive Response, Citing Right to Self-Defense



Iran's UN Ambassador Amir Saeid Iravani asserted Iran's "inherent right to self-defense" under Article 51 of the UN Charter, warning of a "decisive and proportionate" response to recent U.S. strikes at a time and place of… pic.twitter.com/SxK09xI1Io — MDN NEWS (@MDNnewss) June 23, 2025

САЩ изстреляха бомби за унищожаване на бункери и повече от две дузини ракети „Томахоук“ срещу три ирански ядрени обекта, заяви пред репортери председателят на Обединения комитет на началник-щабовете - генерал Дан Кейн.

Иранският външен министър е в Москва за разговори с Путин

Международната агенция за атомна енергия към ООН увери, че няма повишаване нивата на радиация извън обектите след американските удари. Генералният директор Рафаел Гроси каза пред CNN, че все още не е възможно да се оценят щетите, нанесени под земята.

Високопоставен ирански източник каза пред "Ройтерс", че по-голямата част от високообогатения уран във Фордо е била преместена на друго място преди атаката.

