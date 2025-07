Австрийските власти изпратиха военни хеликоптери, за да евакуират туристи от хижи в Тирол. Причината - кални свлачища, активизирани от силни бури в западната австрийска провинция, съобщиха федералните власти, цитирани от ДПА.

Проливни дъждове в Италия, реки излязоха от коритата си (ВИДЕО)

Общо около 100 души са били евакуирани на безопасно място.

🚨 Aerial Footage Reveals Scale of Destruction as Mudslides Slam Gschnitz – Gschnitz, Tyrol, Austria



The population is asked to stay in their homes and not to enter cellars and underground garages. pic.twitter.com/PH0aWcwFEw