Майкъл Дъглас разкри, че може би е приключил с актьорството. Той каза, че „няма реални намерения“ да се връща в индустрията.

Двукратният носител на „Оскар“ говори на Международния филмов фестивал в Карлови Вари в Чехия по случай 50-годишнината на „Полет над кукувиче гнездо“ – на който Дъглас е копродуцент. 80-годишната легенда заяви на пресконференция, че освен ако „не се случи нещо специално“ за него, няма да играе отново.

Michael Douglas as the star guest of #KVIFF59! Before the screening of the film One Flew Over the Cuckoo's Nest, Kryštof Mucha presented him with a newly designed Crystal Globe – a replacement for the original award from 1998, which Jiří Bartoška jokingly referred to as a "wafer" pic.twitter.com/kQRwjnnzTw