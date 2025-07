Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард поздрави България и българските граждани за присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари 2026 година чрез видеообръщение, публикувано в социалната мрежа "Екс" (X).

🇧🇬🇪🇺 Congratulations, Bulgaria! Поздравления, България!



Bulgaria will adopt the euro as of 1 January 2026, becoming the 21st country to switch to our single currency.



