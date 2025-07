Джейсън Момоа канализира хавайския си произход за епичната нова историческа драма Chief of War. Създаден съвместно от Томас Па'а Сибет и 45-годишния актьор, който също така е сценарист и изпълнителен продуцент на проекта, сериалът, който ще включва 12 епизода, е базиран на истински събития, свързани с обединението на Хавайските острови, докато те са изправени пред колонизация от Запада в края на 18 век.

В първия трейлър, пуснат от стрийминг платформата, Момоа води сагата като Ка'иана, почитан воин и свиреп защитник на родните си земи, известен от другите като „първият от нашия народ“.

„Те ще дойдат скоро“, казва той, визирайки пристигането на белите мъже, преди да предупреди: „Ако този остров бъде разделен, това кралство ще падне.“

Триминутният, изпълнен с екшън трейлър показва какво е заложено на карта за коренното население и буйните, недокоснати острови, докато те се справят с вътрешни конфликти, както и с предстоящата заплаха от заселване.

„Ще ни е нужен той, за да се изправим пред проблемите, които ни очакват“, казва Ка'ахуману (Лусиан Бюканън), която се оказва въвлечена в разгръщащата се сага, преди Ка'иана да завърши трейлъра с думите: „Утре ще се изправим срещу богове и хора, за да изградим кралство. Каквото и да се случи с мен, това е твоят дом.“

Chief of War „е проект, посветен на страстта на създателите Момоа и Сибет, които споделят местното хавайско наследство", посочва продуцентската къща. Сибет е и сценарист на филма за супергероите на актьора Aquaman and the Lost Kingdom.

Chief Of War’ Trailer: Jason Momoa’s Hawaiian Historical Drama Series Premieres On Apple TV+ On August 1 https://t.co/blZNOz5OC2 pic.twitter.com/5bsPj4ettn — The Playlist (@ThePlaylistNews) July 14, 2025

Сериалът е „разказан от гледна точка на коренното население“, а актьорският състав е "предимно полинезийски“.

В допълнение към Момоа и 31-годишния Бюканън, в продукцията участват още Темуера Морисън (The Book of Boba Fett), Клиф Къртис (Fear the Walking Dead) и други.

Сериалът е най-новият проект на Момоа стрийминг платформата след See - дистопичния научнофантастичен епос, който се излъчваше три сезона от 2019 до 2022 г.

Chief of War излиза на екран на 1 август.