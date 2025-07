Земетресение с магнитуд 5,2 беше регистрирано в Северен Иран, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.

По негови данни на центъра земетресението е станало на дълбочина 7 километра. Епицентърът на труса е бил на 46 км източно от Горган - град с население от около 244 000 души.

#Earthquake (#زلزله) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.2 || 56 km E of #Gorgān (#Iran) || 7 min ago (local time 01:07:49). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/fDf0XovZTy