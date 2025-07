Тихоокеанският център за предупреждение за цунами уведоми за опасност от цунами край полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия след 2 силни земетресения - по-голямото с магнитуд 7,4, които бяха регистрирани тази сутрин в Тихия океан наблизо, предаде Асошиейтед прес.

По-силният трус е бил на дълбочина 20 км, а епицентърът се е намирал на 144 км източно от руския град Петропавловск-Камчатский, чието население е около 180 000 души.

A series of powerful earthquakes struck off the coast of Russia's Far East, triggering a tsunami alert, the U.S. Geological Survey said.



