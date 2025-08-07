Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер беше регистрирано днес в област Месиния на полуостров Пелопонес в Южна Гърция.

Силно земетресение в Гърция

По данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина трусът е бил регистриран малко след 13 ч., на 11 километра северозападно от град Месини. Земетресението е било с дълбочина от 23 километра. То е било усетено в близките селища.

Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради. Слаб последващ трус със сила 2,5 е регистриран няколко минути по-късно.

