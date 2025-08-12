Холивудският актьор Джейсън Момоа преживял ужасяващ инцидент със сърф, който едва не му отнел живота.

Звездата от „Дюн“ сподели, че случката се разиграла през 2007 г., едва три месеца след раждането на дъщеря му Лола Иолани. Момоа участвал в откритоокеанско гребане край бреговете на Хавай, заедно с легендите в сърфа Лейрд Хамилтън и Дейв Калама. Тримата се намирали в близост до Пеʻахи – известна и като „Челюсти“, едно от най-опасните сърф места на остров Мауи.

Въпреки че идва от семейство на сърфисти, Момоа изпаднал в беда, след като въжето на сърф дъската му се скъсало и той останал сам, почти на миля от брега.

В подкаст актьорът разказа: „Бях добре обучен, така че всичко започна нормално. Но поех доста вълни в главата – високи, около 3 метра, хавайски вълни. А аз се намирах наистина далеч навътре в океана.“

Момоа описва как се оказал заклещен в участък, където другите не можели да го видят. Вълните го блъскали толкова силно, че дори скъсали банските му.

„Бях убеден, че умирам“, признава той. „Бях се предал напълно, крещях вътрешно… и в този момент кракът ми докосна рифа. Не знам дали беше скала или… кит, просто се хванах, избутах се нагоре – и точно тогава ме удари нова вълна.“

„Забих краката си в коралите, бях насред океана, едва можех да издигна устни над водата, за да поема въздух. Но вече се бях отказал. Бях мъртъв – и получих втори шанс.“

Около 10 минути по-късно, когато тялото му вече отказвало, бил забелязан и спасен от Лейрд Хамилтън. Но дори тогава, плуването до брега било „брутално“, тъй като краката му кървели от нараняванията по рифа.

„Бях в много лоша ситуация“, казва Момоа.

След този инцидент актьорът взел категоричното решение да се откаже от тютюнопушенето – навик, който до този момент не можел да спре, въпреки семейството и децата си.

„Не можех да спра заради децата си. Не можех да спра заради бившата си. Опитвах…“, признава 46-годишният актьор. „Но в момента, в който излязох от водата, повече никога не запалих. Просто… умрях. Отказах се. Сякаш се отказах от живота си.“

Редактор: Дарина Методиева