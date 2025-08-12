Земетресение с магнитуд 4,0 е регистрирано в района на полуостров Атон в Гърция. Това става ясно от справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина от 5 километра, на 114 километра югоизточно от Солун, Гърция.

Трусът е регистриран на 20:29 часа местно време.

Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.

