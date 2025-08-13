Криминално проявени български граждани ще бъдат депортирани от Великобритания, без да имат право да обжалват изгонването си, докато се намират на територията на Обединеното кралство. Това става възможно, след като страната ни бе включена в специална програма за прогонване на нежелани престъпници, заедно с още 14 нови държави. Кои са те и защо България се озова сред тях?

Страните са предимно от Африка и Азия - Кения, Уганда, Замбия. България и Латвия са двете европейски страни, които намират място в този списък.

Обикновено британските власти се насочват към държави, чието граждани създават сериозни проблеми за обществения ред в Обединеното кралство. България, за жалост, през последните години традиционно се намира в топ 10 на страните, чието граждани биват депортирани за различни престъпления. През миналата година са били депортирани 147 наши сънародници. Не всички от тях са били в английски затвори, но има значителна част българи, които излежават присъди в английски затвори. Някои от тях са свързани с организирана престъпност и точно това е мотивът те да не искат да се върнат в България.

Хапче вместо решетки: На Острова въвеждат химическа кастрация за изнасилвачи

Но британските власти са категорични, че няма място за престъпници в Обединеното кралство. Те по-скоро са притиснати да вземат подобни решения и в момента на много места в страната има антимигрантски протести. Така беше и миналото лято. Те са продиктувани от опити за различни престъпления - изнасилвания, кражби. Част от нелегалните мигранти чакат техният статут да бъде решен в луксозни хотели. По време на дебата в британския парламент единият от депутатите обясни, че всъщност английските затвори за някои от тези престъпници са много по-добро място за живеене, отколкото в собствените им държави. Те получават добра храна 3 пъти на ден, разполагат с фитнес, спортни канали, така че нямат интерес доброволно да напуснат Обединеното кралство.

В Обединеното кралство се опасяват, че повишаването на стандарта на живот в затворите привлича много хора, които буквално искат да останат в тях вместо да живеят в собствените си държави. Затова и се вземат различни мерки. Албанците обаче са номер 1 по престъпност в страната. Това е и причината британските власти директно да сключат договор с Албания и тя да поеме част от своите затворници.

Повече гледайте във видеото.