Kислородната система на лечебното заведение е демонтирана, за да се избегне възможен взрив
Два квартала на югозападния албански град Делвина бяха евакуирани заради голям горски пожар. Ситуацията се усложнила късно снощи, когато пламъците достигнали близо до бензиностанция в периферията на Делвина и местната болница. По сведения на местни медии всички пациенти са били евакуирани, а кислородната система на лечебното заведение е демонтирана, за да се избегне взрив.
Pamje nga ajri, si duket Delvina nën pushtetin e flakëve pic.twitter.com/QJQUuBm3g5— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) August 13, 2025
Десетима души, сред които и четирима военни, са получили медицинска помощ заради задушаване и леки наранявания, причинени от пожара.
Fires have engulfed the southern Albanian town of Delvina, advancing dangerously near residential areas. Late-night evacuations were carried out in parts of the town, as Albania battles 34 active wildfires across multiple regions.— The Daily Guardian (@DailyGuardian1) August 13, 2025
Силният вятър в района затруднил потушаването на пожара, а намеса по въздух не била възможна през нощта. С помощта на много пожарникари, военнослужещи и жители тази сутрин огънят бил потушен.
На терен били разположени военнослужещи и пожарникари от градовете Тирана, Делвина, Саранда, Кониспол и Химара.
Според сведения на жители огънят е засегнал и жилища, но към момента не е възможно да се определи какви са нанесените щети.
Ситуацията с пожарите в Албания продължава да бъде сериозна, като най-тежка е тя на юг. Към вечерта на 12 август в страната са регистрирани 34 огнища, 27 от които остават активни.
A massive fire has engulfed the Delvinë area, causing panic among residents. The flames have come dangerously close to a gas depot, significantly increasing the risk of a catastrophic explosion.— JOQ Albania (@JoqAlbania) August 12, 2025
Citizens are calling for immediate intervention from authorities, denouncing the… pic.twitter.com/ImWEwuzHeF
Засегнати са окръзите Вльора и Фиер (Югозападна Албания), Берат и Гирокастра (Южна Албания), Корча (Югоизточна Албания), Тирана и Елбасан (Централна Албания), Шкодра (Северозападна Албания), Дибра (Дебър) и Кукъс (Североизточна Албания).Редактор: Цветина Петкова
