Два квартала на югозападния албански град Делвина бяха евакуирани заради голям горски пожар. Ситуацията се усложнила късно снощи, когато пламъците достигнали близо до бензиностанция в периферията на Делвина и местната болница. По сведения на местни медии всички пациенти са били евакуирани, а кислородната система на лечебното заведение е демонтирана, за да се избегне взрив.

Десетима души, сред които и четирима военни, са получили медицинска помощ заради задушаване и леки наранявания, причинени от пожара.

Силният вятър в района затруднил потушаването на пожара, а намеса по въздух не била възможна през нощта. С помощта на много пожарникари, военнослужещи и жители тази сутрин огънят бил потушен.

На терен били разположени военнослужещи и пожарникари от градовете Тирана, Делвина, Саранда, Кониспол и Химара.

Според сведения на жители огънят е засегнал и жилища, но към момента не е възможно да се определи какви са нанесените щети.

Ситуацията с пожарите в Албания продължава да бъде сериозна, като най-тежка е тя на юг. Към вечерта на 12 август в страната са регистрирани 34 огнища, 27 от които остават активни. 

Засегнати са окръзите Вльора и Фиер (Югозападна Албания), Берат и Гирокастра (Южна Албания), Корча (Югоизточна Албания), Тирана и Елбасан (Централна Албания), Шкодра (Северозападна Албания), Дибра (Дебър) и Кукъс (Североизточна Албания).

