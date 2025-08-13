Два квартала на югозападния албански град Делвина бяха евакуирани заради голям горски пожар. Ситуацията се усложнила късно снощи, когато пламъците достигнали близо до бензиностанция в периферията на Делвина и местната болница. По сведения на местни медии всички пациенти са били евакуирани, а кислородната система на лечебното заведение е демонтирана, за да се избегне взрив.

Десетима души, сред които и четирима военни, са получили медицинска помощ заради задушаване и леки наранявания, причинени от пожара.

Fires have engulfed the southern Albanian town of Delvina, advancing dangerously near residential areas. Late-night evacuations were carried out in parts of the town, as Albania battles 34 active wildfires across multiple regions.

