Най-сериозните инциденти бяха отчетени в Нови Сад, Белград и Ниш

Протести срещу управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) избухнаха в няколко града тази вечер, като най-сериозните инциденти бяха отчетени в Нови Сад, Белград и Ниш.

Демонстрациите, които продължават от месеци, ескалираха, след като привърженици на СПП в Нови Сад отново хвърлиха фойерверки по протестиращите, което предизвика сблъсъци.

В Нови Сад неизвестен мъж беше заснет как вади пистолет пред централата на СПП. Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич по-късно заяви, че мъжът е сержант-майор от сръбската армия, „на служба по охрана на защитено лице“.

Свидетели съобщиха също за маскирани мъже с палки зад сградата на СПП и изстрели във въздуха, преди жандармерията да раздели двете групи.

В Белград имаше силно полицейско присъствие и многократно използване на сълзотворен газ.

Протестиращите, които се опитаха да стигнат до комплекса на СПП, известен като „Чациленд“, бяха блокирани, което доведе до затварянето на площад „Славия“ и околните улици.

Арести бяха извършени в близост до Юридическия факултет, където един млад мъж „ударил полицай в цивилни дрехи, счупвайки му зъб“.

Няколко граждани, сред които и студенти, съобщиха, че са били бити с полицейски палки, въпреки че не са оказвани съпротива.

В Ниш студенти обвиниха жандармеристи, че са пребили студент от Философския факултет. Гражданин твърди, че е бил напръскан в очите със сълзотворен газ.

Президентът на Сърбия Александър Вучич се обърна към нацията, обвинявайки демонстрантите, че се „опитват да провокират гражданска война“, като пропусна да спомене за пиротехническите средства, използвани от привържениците на СПП.

Той заяви, че 64 членове на СПП са били ранени в Нови Сад и обеща „да няма милост за биячите и хулиганите“.

Масовите протести срещу режима на Александър Вучич започнаха, след като 16 души загинаха при срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Сградата беше официално открита само четири месеца по-рано, след тригодишна реконструкция.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

