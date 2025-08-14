Снимка: БГНЕС/ЕПА, Видео: Reuters
Най-сериозните инциденти бяха отчетени в Нови Сад, Белград и Ниш
Протести срещу управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) избухнаха в няколко града тази вечер, като най-сериозните инциденти бяха отчетени в Нови Сад, Белград и Ниш.
Демонстрациите, които продължават от месеци, ескалираха, след като привърженици на СПП в Нови Сад отново хвърлиха фойерверки по протестиращите, което предизвика сблъсъци.
Mass protests in Serbia: clashes erupt between demonstrators, police, and government supporters.— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025
More than 60 civilians and 16 police officers were injured during protests in Belgrade and Novi Sad, authorities said.
The student- and opposition-led protests began after the… pic.twitter.com/RDsGP7IHtF
В Нови Сад неизвестен мъж беше заснет как вади пистолет пред централата на СПП. Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич по-късно заяви, че мъжът е сержант-майор от сръбската армия, „на служба по охрана на защитено лице“.
🚨🇷🇸BREAKING NEWS— Radio Europe (@RadioEuropes) August 14, 2025
Large anti-government protests have begun in Serbia. Protesters have set fire to the ruling party’s office.
Police and protesters are engaged in serious clashes.
pic.twitter.com/DeZzYVCTFc
Свидетели съобщиха също за маскирани мъже с палки зад сградата на СПП и изстрели във въздуха, преди жандармерията да раздели двете групи.
Big protests are happening tonight across Serbia 🇷🇸 against Vučić’s regime. Tension is growing, and there are clashes with police in many cities.— Based Serbia (@SerbiaBased) August 13, 2025
Vučić should call early elections before things get worse.
This is video from Novi Sad. pic.twitter.com/IXkuzwYGHb
В Белград имаше силно полицейско присъствие и многократно използване на сълзотворен газ.
Протестиращите, които се опитаха да стигнат до комплекса на СПП, известен като „Чациленд“, бяха блокирани, което доведе до затварянето на площад „Славия“ и околните улици.
🇷🇸 #Serbia: Clashes have erupted as opponents and supporters of the Serbian government faced off, each side staging its own demonstrations, as sustained protests against President Aleksandar Vucic have now gone on for more than nine months.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 13, 2025
During the protests, Andrej Vucic,… pic.twitter.com/pIQCW621UK
Арести бяха извършени в близост до Юридическия факултет, където един млад мъж „ударил полицай в цивилни дрехи, счупвайки му зъб“.
Няколко граждани, сред които и студенти, съобщиха, че са били бити с полицейски палки, въпреки че не са оказвани съпротива.
В Ниш студенти обвиниха жандармеристи, че са пребили студент от Философския факултет. Гражданин твърди, че е бил напръскан в очите със сълзотворен газ.
Президентът на Сърбия Александър Вучич се обърна към нацията, обвинявайки демонстрантите, че се „опитват да провокират гражданска война“, като пропусна да спомене за пиротехническите средства, използвани от привържениците на СПП.
Той заяви, че 64 членове на СПП са били ранени в Нови Сад и обеща „да няма милост за биячите и хулиганите“.
Масовите протести срещу режима на Александър Вучич започнаха, след като 16 души загинаха при срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Сградата беше официално открита само четири месеца по-рано, след тригодишна реконструкция.Редактор: Цветина Петкова
