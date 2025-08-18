-
Участие в тях взеха стотици хиляди
Стотици хиляди хора се събраха в десетки градове на Израел, като призоваха за прекратяване на войната в Газа и сключване на споразумение за освобождаване на заложниците, държани от „Хамас”.
Според организаторите на протеста плановете на правителството да поеме контрола над град Газа рискуват живота на около 20 останали живи заложници, които все още се държат от „Хамас”.
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху разкритикува протестите, заявявайки, че те ще втвърдят позицията на „Хамас” и само ще забавят освобождаването на заложниците.Редактор: Калина Петкова
