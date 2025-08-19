Шотландски университет направи пробив в борбата с киберзаплахите. Учени представиха своята иновативна оптична наземна станция, която има за цел да защити чувствителни данни в ключови сектори като банкиране, здравеопазване и държавно управление.

Това е първото по рода си съоръжение в Обединеното кралство, което е посветено в работата по разпределение на квантови ключове с помощта на сателити. По този начин се дава възможност за защитена комуникация между две страни чрез защитен ключ, който впоследствие може да служи за криптиране на информацията.

„След 19 години чакане, чудото се случи”: ИИ помогна на двойка да създаде семейство

Тази технология ще спомогне и за минимизиране на щетите от киберпрестъпността, които в Обединеното кралство възлизат на около 27 милиарда паунда.

Повече по темата вижте във видеото.

Редактор: Цветисиана Костова