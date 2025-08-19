-
Лаборатория в кутия: Възможно ли е да се произвеждат храни и горива в открития Космос
-
Традиционно състезание с моторни косачки в Съсекс (ВИДЕО)
-
В четириметров тиган: Приготвиха гигантски омлет от хиляди яйца в Белгия
-
Откриха ребро на динозавър край Трън
-
Германецът Берни, който отглежда домати и прави пица в село Крупник
-
Бедно население и твърде много инвеститори: Какво се крие зад свръхтуризма на Занзибар
Нова оптична наземна станция ще защитава личните ни данни в сектори като банкиране, здравеопазване и държавно управление
Шотландски университет направи пробив в борбата с киберзаплахите. Учени представиха своята иновативна оптична наземна станция, която има за цел да защити чувствителни данни в ключови сектори като банкиране, здравеопазване и държавно управление.
Това е първото по рода си съоръжение в Обединеното кралство, което е посветено в работата по разпределение на квантови ключове с помощта на сателити. По този начин се дава възможност за защитена комуникация между две страни чрез защитен ключ, който впоследствие може да служи за криптиране на информацията.
„След 19 години чакане, чудото се случи”: ИИ помогна на двойка да създаде семейство
Тази технология ще спомогне и за минимизиране на щетите от киберпрестъпността, които в Обединеното кралство възлизат на около 27 милиарда паунда.
Повече по темата вижте във видеото.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни