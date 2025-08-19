Масови протести срещу плановете за окупация на Ивицата Газа се провеждат в Израел в последните дни. Премиерът Бенямин Нетаняху разкритикува демонстрациите, като заяви, че те "ще втвърдят позициите на "Хамас" и ще забавят освобождаването на заложниците".

"Идеята за споразумение не е нещо ново. Текстовете се коментират от месеци, но Израел прекрати разговорите още в началото на юли и обяви блокада на Газа", каза в ефира на предаването "Твоят ден" на NOVA NEWS журналистът Нина Спасова. Тя посочи още, че дори от групировката да приемат бъдещо примирие, това не може да гарантира спокойствие в региона.

"В момента се търси вариант за изход, подобен на случилото се в Сирия. Търси се лидер, който да е краен в действията и вижданията си. В същото време виждаме, че хората в Газа са изключително неспокойни - минути преди последните удари на "Хамас" отново имаше протести на местните именно срещу управляващите групировката", посочи Спасова.

"Това, което виждаме като план, е предложението на Стив Уиткоф. "Хамас" приема този план под натиска на Нетаняху. Той самият има известни противоречия с армията. Освен това, израелците не искат "Хамас", нямат им доверие. Лидерите им обаче искат политическо представяне", каза журналистът Мохамед Халаф. Той посочи, че при операция за цялостно окупиране на Газа може да се говори за равнище на контрол.

"Нетаняху нарича тази ситуация "форма на контрол" - това му дава шанс да избяга от международните закони, които задължават държавата окупатор да се грижи за всичко в окупираните територии", посочи още Халаф.

