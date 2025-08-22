Снимка: ЕПА/Видео: Reuters
-
Румяна Бъчварова: Освобождаването на заложниците може да се окаже ключът към прекратяване на войната в Газа
-
Нетаняху разпореди незабавни преговори за освобождаване на заложниците в Газа
-
Протест в София: Близки на загинал в катастрофа с АТВ искат арест за извършителя
-
Кабел на почистваща машина е причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско
-
„Джохацу" или да си платиш, за да изчезнеш безследно: Разказ за хората, избягали от дългове и насилие
-
Възможен ли е мир в Близкия изток
Контингентът помогна на руската армия да изтласка украинските сили
Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун награди войници, сражавали се на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА.
На церемонията Ким похвали силата на героичната армия на Северна Корея. "Освобождението на Курска област доказа бойния дух на героите", добави той.
❗️🇰🇵🤝🇷🇺 - North Korean leader Kim Jong Un honored military personnel who participated in the war against Ukraine.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 22, 2025
A ceremony took place in Pyongyang at the Central Committee of the Workers’ Party of Korea, attended by commanders, soldiers, and families of the fallen, according… pic.twitter.com/za5rq9mKmC
Ким положи цвете на мемориална стена за севернокорейските войници, убити в чужбина.
North Korea's Kim kneels before portraits of soldiers killed fighting for Russia against Ukraine, decorates survivorshttps://t.co/dzxchzesDe pic.twitter.com/Geyiful8QV— AFP News Agency (@AFP) August 22, 2025
За завърналите се от Русия военни бе организиран концерт. Даден бе и банкет, на който присъстваха роднини на убити войници.
Това е поредното отдаване на публична почит към севернокорейските военни, сражавали се в Русия. Наградените се разчувстваха и разплакаха при награждаването.
Контингентът помогна на руската армия да изтласка украинските сили, нахлули изненадващо в пограничната Курска област през август миналата година.
Вчера КЦТА съобщи, че Ким се е срещнал с офицери, участвали в задграничната операция, и е отдал почит на убитите войници.
Снимки: ЕПА
Северна Корея е изпратила на помощ на Русия 15 хиляди военнослужещи, около 600 от които са били убити в бой, съобщиха през април южнокорейски депутати, като се позоваха на разузнавателната агенция на страната.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни