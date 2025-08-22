Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун награди войници, сражавали се на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА.

На церемонията Ким похвали силата на героичната армия на Северна Корея. "Освобождението на Курска област доказа бойния дух на героите", добави той.

❗️🇰🇵🤝🇷🇺 - North Korean leader Kim Jong Un honored military personnel who participated in the war against Ukraine.



A ceremony took place in Pyongyang at the Central Committee of the Workers’ Party of Korea, attended by commanders, soldiers, and families of the fallen, according… pic.twitter.com/za5rq9mKmC — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 22, 2025

Ким положи цвете на мемориална стена за севернокорейските войници, убити в чужбина.

North Korea's Kim kneels before portraits of soldiers killed fighting for Russia against Ukraine, decorates survivorshttps://t.co/dzxchzesDe pic.twitter.com/Geyiful8QV — AFP News Agency (@AFP) August 22, 2025

За завърналите се от Русия военни бе организиран концерт. Даден бе и банкет, на който присъстваха роднини на убити войници.

Това е поредното отдаване на публична почит към севернокорейските военни, сражавали се в Русия. Наградените се разчувстваха и разплакаха при награждаването.

Контингентът помогна на руската армия да изтласка украинските сили, нахлули изненадващо в пограничната Курска област през август миналата година.

Вчера КЦТА съобщи, че Ким се е срещнал с офицери, участвали в задграничната операция, и е отдал почит на убитите войници.

Снимки: ЕПА

Северна Корея е изпратила на помощ на Русия 15 хиляди военнослужещи, около 600 от които са били убити в бой, съобщиха през април южнокорейски депутати, като се позоваха на разузнавателната агенция на страната.

