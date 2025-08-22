Буря, предхождана от силен вятър, премина през Плевенско в петък. Според директора на филиала на Националния институт по метеорология и хидрология в града Мартин Мачев посочи, че за шест минути в района са паднали осем литра дъжд на кв/м.

Вятърът, който предшестваше дъжда, е бил със сила 13-14 метра в секунда. Атмосферните условия доведоха и до прекъсване на електрозахранването в града. Няма информация за пострадали хора при бедствието. На място в Плавен вече е започнало и разчистване на пътните платна от счупени клони.

Сигнали за паднали дървета от бурята над Велико Търново и общината са постъпили за район "Дълга лъка" в града, Дебелец, Килифарево, селата Присово и Малки чифлик, където е засегната и електропреносната мрежа, както и за пътя между Килифарево и Плаково. За това съобщи кметът на община Велико Търново – Даниел Панов в своя профил във Facebook.

“На място са изпратени екипи на Общината, на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението. Към момента няма информация за нанесени сериозни щети или наводнения”, посочи Панов.

Фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет на границата с Румъния, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция". Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че поради ураганен вятър движението по път I-2 Русе - "Дунав мост" в двете посоки е било временно преустановено. Движенито е пуснато около 20:00 часа.

Бурята над село Джулюница донесе за местните хора над 50 паднали дървета и пропаднали участъци по улиците. Селото беше ударено и от градушка, а на терен за разчистване работят екипи на Общината, както и пожарникари от Горна Оряховица с три пожарни автомобила. В района ще бъде обявено частично бедствено положение.

