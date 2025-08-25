Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на руските Курилски острови. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).





Трусът е регистриран на дълбочина 12 км, на 418 км югоизточно от Петропавловск-Камчатски, на 314 км източно-югоизточно от Северо-Курилск. Земетресението е регистрирано в 18:48 часа местно време.

Редактор: Цветина Петкова