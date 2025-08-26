Как се е стигнало до трагедията на пътя между Севлиево и Габрово в неделя вечерта? При катастрофа тогава загина 45-годишна жена, а други четирима бяха ранени. Шофьорът на колата, ударила се в микробус с пътници, е дал положителна проба за алкохол – 2,24 промила. 24-годишният мъж е задържан за 72 часа, повдигнато му е обвинение.

И хората в буса, и мъжът, който се врязал в тях, се връщали от тържество. Младият мъж на своя глава се качил да шофира, след като употребил голямо количество алкохол. Освен буса, по неофициална информация той е ударил още две коли.

„Детето ми е най-здраво. Аз съм със средна телесна повреда, а съпругът ми не е в добро здравословно състояние, но без опасност за живота”, разказа Силвена Илиева. Тя пътувала със съпруга си и дъщеря си. Всички били на кръщене. Домакините били подсигурили транспорт, който да извози гостите от Севлиево към Габрово.

„Помня ужасен удар. Почувствах се затисната. Видях детето ми как полетя от ляво в дясната страна на буса, след това отново в лявата. Тя е на 5 г. - слънчево, лъчезарно детенце. Всичко се случи за части от секундата. Впоследствие разбрахме, че скоростта е била много висока. Спомням си само как пищях да извадят детето, после ми се губят моменти”, разказва Силвена в ефира на "Здравей, България".

Повече гледайте във видеото.