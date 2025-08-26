Австралия ще експулсира иранския посланик в Канбера, заради участието на Иран в две антисемитски атаки в страната, съобщи премиерът Антъни Албанезе.

Австралийските разузнавателни служби са достигнали до заключение за връзка между Иран и две нападения – срещу ресторант в Сидни и срещу джамия в Мелбърн, уточни Албанезе.

"Австралийска организация за разузнаване и сигурност събра достатъчно достоверна информация, за да стигне до едно тревожно заключение. Иранското правителство е ръководило поне две от тези атаки. Техеран се е опитал да прикрие участието си, но АОРС прецени, че той стои зад атаките", заяви Албанезе пред репортери, позовавайки се на основната вътрешна разузнавателна агенция.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. австралийски домове, училища, синагоги и превозни средства станаха обект на антисемитски вандалски нападения и палежи.

При последния инцидент през юли полицията обвини мъж за палеж на синагога, докато в нея е имало поклонници.

"Това са изключителни и опасни актове на агресия, ръководени от чужда държава на австралийска земя - опити да се подкопае социалното сближаване и да се сее раздор в нашето общество", заяви Албанезе на пресконференция.

Австралия преустанови дейността на посолството си в Техеран и всички негови дипломати са в безопасност в трета държава, каза още австралийският премиер.

Той допълни, че неговото правителство ще обяви Корпуса на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация.

Редактор: Цветина Петкова