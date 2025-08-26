Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да изпрати армията в още големи американски градове и да отнеме лицензите на две от водещите телевизии в страната, NBC и ABC, заради „порочна журналистика“ и за да се бори с престъпността. Действията му предизвикаха остри реакции и обвинения в злоупотреба с власт.

Заплахата за изпращане на военни първоначално беше насочена към Чикаго и Ню Йорк, а вчера към списъка беше добавен и Балтимор. Според местните управници обаче, престъпността не се е повишила, а действията на Тръмп са злоупотреба с власт срещу градове, управлявани от политическите му противници от Демократическата партия.

Тръмп уволни член на Борда на директорите на Федералния резерв

Президентът нарече двете телевизии „филиал“ или „издънка на Демократическата партия“ и заплаха за американската демокрация.

Това не е първият път, в който Тръмп атакува либералните медии. Въпреки че Федералната агенция по комуникациите (FCC) трябва да бъде независима, нейният директор вече е назначил осем проверки на медии заради техните политики за разнообразие и инклузивност.

По закон Тръмп няма правомощията да изпраща Националната гвардия в градовете без искане от местните управници. Съществува обаче уловка – той може да го направи, за да подпомага други федерални структури, като например имиграционните власти. Вече има информация, че в началото на септември национални гвардейци ще бъдат в Чикаго, за да помагат при големи хайки срещу нелегални имигранти.

Междувременно обстановката в столицата Вашингтон остава напрегната. От неделя военните, които патрулират по улиците, са напълно въоръжени, което е ново развитие на ситуацията и показва сериозността на напрежението в страната.

