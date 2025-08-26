Президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъди ядреното разоръжаване с руския си колега Владимир Путин по време на преговорите в Аляска.

„Русия е готова да го направи и мисля, че Китай също ще е готов. Не можем да позволим разпространението на ядрени оръжия. Трябва да ги спрем“, добави той.

Според доклад на Федерацията на американските учени към март 2024 г. Русия разполага с общо 5580 ядрени бойни глави, включително около 1200, които чакат да бъдат демонтирани, което е най-много от всяка друга страна в света.

Висши военни от САЩ и Европа разработиха варианти за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна

Ядреният арсенал на Русия включва тактически оръжия за употреба на бойното поле и стратегически оръжия, способни да достигнат САЩ, пише „Киев индипендънт“.

Москва многократно е отправяла ядрени заплахи срещу Украйна и Запада от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Въпреки че тези заплахи не се реализираха, продължават да съществуват опасения относно военните амбиции на Русия извън Украйна.

Няколко седмици преди срещата между Тръмп и Путин в Аляска на 15 август, американският президент разпореди две американски атомни подводници да бъдат преместени в „подходящи региони“ в отговор на провокативните изявления на бившия руски президент Дмитрий Медведев.

Тръмп: Ще има среща между Путин и Зеленски

Той посочи, че засиленото участие на Вашингтон в прекратяването на войната на Русия срещу Украйна може да доведе до пряк конфликт между САЩ и Москва.

Тръмп обвини Медведев, че „навлиза в много опасна територия“, наричайки го „провалил се бивш президент“ и предупреждавайки го да „внимава какво говори“.

Редактор: Цветина Петкова