Висши военни от Съединените щати и редица европейски страни са разработили военни варианти за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна след конфликта. Това става след обещанието на президента Доналд Тръмп да помогне за защитата на Киев в рамките на всяка сделка за прекратяване на продължаващата три години и половина война.

Началниците на отбраната на Съединените щати, Финландия, Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство и Украйна са разговаряли във Вашингтон между вторник и четвъртък.

Междувременно, заради мащабните руски атаки през нощта срещу четвъртък в различни части на Украйна, Володимир Зеленски заяви, че Москва избягва преговорите за прекратяване на войната.

Редактор: Калина Петкова