Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изхвърлени от сградата на висшето учебно заведение тази сутрин, предаде АФП.Преди да бъдат изгонени, деканът на факултета Миливой Аланович „нахлу във факултета с няколко професори и смени ключалките“, посочиха те.

„Той заплашва с дисциплинарни мерки срещу студентите. Иска да ги изгони. Нуждаем се от помощ“, обявиха по-рано протестиращите.

Пред факултета има няколко студенти и граждани. Идеята е да се привлекат колкото се може повече хора, за да подкрепят студентите.

„Около пет или шест сутринта деканът дойде с професорите и заместник-декана Паич, отключиха страничната врата и влязоха. Събудиха всички студенти, които бяха във факултета, помолиха всички да напуснат сградата и да вземат каквито неща могат, и че ще започнат незабавно да „почистват“. Деканът спомена, че ще предприеме дисциплинарни мерки срещу всеки, който възпрепятства работата на факултета, че изпитите трябва да се провеждат от 1 септември. Деканът донесе спално облекло и каза, че ще остане там, колкото е необходимо. Всички студенти си тръгнаха“, каза един от присъстващите.

Деканът на Философския факултет Миливое Аланович не подкрепи студентите, когато те обявиха блокада на факултета, което доведе до оставката на трима заместник-декани.

