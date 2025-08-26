Британското вътрешно министерство ще адаптира имиграционните изисквания, за да помогне на няколко десетки студенти от Газа да заминат следващия месец за Великобритания. Те ще стартират университетски програми, изцяло финансирани от правителството.

Студентите ще могат да преминат биометрични проверки в трета страна, преди да отпътуват за Великобритания. Въпреки това израелското правителство трябва да одобри заминаването на всеки студент на фона на влошаващи се дипломатически отношения между Лондон и Тел Авив.

Миналия месец премиерът Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство ще признае палестинска държава, ако Израел не предприеме редица стъпки, включително съгласие за примирие с „Хамас“.

15 държави подписаха декларация за готовност да признаят независима палестинска страна

От около 40 студенти, които ще получат подкрепа, девет ще учат по програмата Chevening — инициатива, финансирана основно от британското правителство, която позволява на млади лидери от цял свят да следват магистратура в Обединеното кралство.

Вътрешният министър Ивет Купър също одобри планове за подпомагане на още около 30 студенти, спечелили пълни стипендии по други частни програми. Според източници от министерството процедурите са „сложни и предизвикателни“, но Купър е решена да направи „всичко възможно“, за да могат студентите от Газа да започнат обучението си през следващите седмици.

Редактор: Дарина Методиева