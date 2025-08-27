Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Какво трябва да знаят туристите?
Четиричасова стачка на авиодиспечерите в Гърция на 28 август ще доведе до отмяна на всички пътнически полети. Протестът ще се проведе между 9:30 и 13:30 часа, като въздушното пространство ще остане отворено само за спешни и хуманитарни случаи, както и за мисии на Военновъздушните сили.
Авиокомпаниите призовават пътниците с резервации за този ден да променят плановете си. Разпратени са мейли с предупреждение за презаверяване или анулиране на билетите, след което ще им бъдат издадени ваучери за следващо пътуване.
Очакват се и промени в движението на влаковете, а за фериботите все още няма яснота.
Стачката е част от национален 24-часов протест, в рамките на който всички държавни учреждения ще останат затворени. Причина за недоволството е проектозакон за дисциплинарно право, който според синдикатите ограничава социалната и политическата дейност на държавните служители.
Кореспондентът ни в Гърция Бойка Атанасова коментира какво трябва да знаят хората, относно създалата се ситуация.
„Стачката е изключително голяма, тъй като касае публичния сектор и най-вече - държавните служители. Тя ще бъде в много градове в цяла Гърция, включително островите. Ще има всякакъв вид затруднения дори и по основните магистрални пътища, така че туристите трябва да бъдат изключително внимателни и да избягват да пътуват в тези 24 часа”, коментира Атанасова.
Транспортна стачка в Гърция: Без автобуси и фериботи
Ако не се осъществи разбирателство между правителството и авиодиспечерите относно проектозакона, касаещ държавните служители, има вероятност стачката да се повтори.
Целият разговор гледайте във видеото.
