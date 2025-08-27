Всяка среща между руския и украинския президенти трябва да бъде добре подготвена, за да бъде ефективна, заяви прессекретарят на Кремъл, отхвърляйки идеята, че скоро ще се състои такава между Владимир Путин и Володимир Зеленски.

„Ние гледаме негативно на такива дискусии“, каза той, когато беше попитан за мнението на Москва относно евентуална европейска миротворческа сила като част от споразумение за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна.

Преговорите за мир в Украйна на пауза: Ще се оттегли ли Тръмп

Дмитрий Песков заяви още, че ръководителите на руския и украинския преговарящи екипи са „в контакт“, но все още не е определена дата за бъдещи преговори.

Като цяло Русия е против присъствието на европейски войски в Украйна, продължи той, като посочи, че желанието на Москва да попречи на страните от НАТО да имат военно присъствие в Украйна е една от първоначалните причини за конфликта, който тя започна през февруари 2022 г.

Ерата „Путин“: От офицер в сянката на КГБ до световен символ на централизираната власт

В момента се водят активни приготовления за "безпрецедентно" посещение на руския президент Владимир Путин в Китай, добави Песков. Очаква се на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 31 август и 1 септември да присъстват още над 20 световни лидери, освен Путин.

Редактор: Цветина Петкова