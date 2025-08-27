Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който беше публикуван преди месец за обществено обсъждане.

►Есенна ваканция

Както първоначално беше предложено, есенната ваканция ще бъде от 31 октомври до 3 ноември включително.

►Коледна ваканция

Коледната ваканция ще продължи от 24 декември до 4 януари.

►Пролетна ваканция

Пролетната ваканция – от 4 до 13 април за учениците от 1. до 11. клас. За бъдещите абитуриенти почивката започва на 8 април.

►Междусрочна ваканция

Междусрочната ваканция ще бъде три дни – от 31 януари до 2 февруари включително.

Освен това 2 март (понеделник) ще бъде обявен за неучебен ден, което заедно с националния празник 3 март ще осигури на учениците четири почивни дни – от 28 февруари до 3 март.

По традиция неучебни ще бъдат и дните на държавните зрелостни изпити. Предвижда се на 20 май да се проведе задължителната матура по български език и литература, а на 22 май – втората матура.