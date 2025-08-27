Силни бури, горски пожари, рекордни горещини по целия свят. Разтревожени сме, но в същото време се чувстваме безсилни. Международните проучвания показват, че младите хора са много притеснени от изменението на климата. Заплахата, която представлява глобалното затопляне, не е само за околната среда, тя е емоционално изпитание за цяло поколение.

Разказва „Дойче Веле”:

Мари е на 27 г., живее в Бон и работи като медиен дизайнер. „Винаги съм искала да имам деца, но през последните няколко години размислих, защото не искам те да имат повече страхове и притеснения отколкото имам аз”, казва Мари.

Гняв безсилие, примирение - климатичната тревожност може да се изрази по различни начини.

Представител на водещ германски здравен застраховател разбива числата.

„Нашето проучване на 2000 деца и младежи на възраст между 14 и 17 години в Германия установи, че над 68% са много притеснени от изменението на климата и изпитват някаква форма на безпокойство”, обяснява Андреа Якоб Паниер.

Трите най-страшни последици от изменението на климата за младите хора включват увеличаване на екстремните метеорологични явления, загуба на местообитания за животни и хора, и увеличаване на кризите и конфликтите за жизнено важни ресурси, като питейната вода.

Над половината от анкетираните очакват изменението на климата да има отрицателно въздействие върху общото здраве - от тропически болести, до екстремен топлинен стрес или депресия.

Мари говори с приятелката си Хане за страховете си. Така знае, че не е единствената, която се чувства по този начин. Учените приемат сериозно безпокойството за климата.

Щефан Хайнзел провежда изследване върху климата и психичното здраве в Дортмундския университет. Той вярва, че безпокойството от климатичните промени не е болест като тревожното разстройство.

„Тревожното разстройство обикновено се характеризира с ирационални неоснователни страхове. С климатичната тревожност е различно. Това е реална заплаха, което означава, че страховете във връзка с климатичната криза са рационални и уместни. Прогнозите предполагат, че ще видим 2,7 градуса по Целзий затопляне към края на века или дори повече. Това са драстични последици, които хората, родени през 2000 г. ще изпитат”, казва Щефан Хайнзел.

Редактор: Ина Григорова