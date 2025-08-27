Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че членове на неговата администрация ще се срещнат с американски официални лица в Ню Йорк на 29 август като част от продължаващите усилия за прекратяване на войната с Русия, предаде БГНЕС. Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф по-рано посочи пред американските медии, че ще се срещне с украински представители тази седмица.

„В петък (29 август) ще се състоят срещи в Ню Йорк, САЩ, с екипа на президента Тръмп“ след „срещите в Швейцария“ на 28 август, заяви Зеленски в ежедневното си обръщение в социалните мрежи.

Зеленски каза, че шефът на неговия кабинет Андрий Ермак и бившият министър на отбраната Рустем Умеров са участвали вчера, 26 август, в посреднически преговори в Катар, а днес са се състояли допълнителни срещи в Саудитска Арабия, предаде АФП.

Дипломатическите усилия за прекратяване на войната се ускориха през последните седмици след срещата на върха между руския президент Владимир Путин и Тръмп в Аляска, която беше последвана от среща във Вашингтон между Тръмп и Зеленски, придружен от европейските си съюзници.

Тръмп заяви, че иска да организира лична среща между руския и украинския президент, но напредъкът е минимален, а Москва и Киев се обвиняват взаимно за задънената ситуация.

Преди да сключи каквото и да е мирно споразумение, Украйна иска гаранции за сигурността си от Запада, за да се възпрепятстват евентуални бъдещи руски атаки.

Зеленски каза, че е видят „много арогантни и негативни сигнали от Москва по отношение на преговорите“. Той призова за „натиск“, за да се „принуди Русия да предприеме реални стъпки“.

Същевременно Зеленски обяви, че е назначил нов посланик на Киев в САЩ . Това е Олга Стефанишина, която е и бивш министър на правосъдието.

„В много отношения дългосрочната сигурност на Украйна зависи от отношенията ѝ с Америка“, заяви Зеленски във вечерното си обръщение, публикувано в социалните мрежи.

Стефанишина заменя Оксана Маркарова, която като посланик от 2021 г. наблюдаваше потока на американската помощ под предшественика на Тръмп Джо Байдън, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

Новият посланик е бил и министър на Украйна за европейска интеграция и е участвал в преговорите със САЩ, които доведоха до неотдавнашното споразумение за добив на редкоземни метали в Украйна.

Редактор: Ина Григорова