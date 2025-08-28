Снимка: iStock
Убийството в Първомай: Обвиненият Ивелин Цветанов остава в ареста
Трагедията в Несебър: Тримата обвинени за смъртта на 8-годишния Иван се изправят отново пред съда
Престъпление от омраза срещу католиците - водещата версия за стрелбата в Минеаполис
Никола Николов-Паскал се яви в Антикорупционната комисия (ВИДЕО+СНИМКИ)
Две деца загинаха, а 17 души бяха ранени след стрелба в католическо училище в Минеаполис
Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти
Престъплението се наказва с до 8 години затвор – сигналът е подаден от самото дете
Прокуратурата поиска постоянен арест за учителя, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче в София. Очаква се съдът да гледа мярката му за неотклонение.
31-годишен мъж беше задържан, след като седмокласничката подала жалба в полицията. Той е бивш футболист.
Задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка
По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.
