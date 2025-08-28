Активисти и граждани се събраха пред „Даунинг стрийт" 10 в Лондон на бдение в памет на журналистите, убити в Газа. То беше организирано от лондонския клон на Националния съюз на журналистите на свободна практика.

Израелска атака по болница в Газа, убити са журналисти (ВИДЕО+СНИМКА)



Бяха изчетени имената на десетките журналисти и сътрудници на медиите, които станаха жертва на израелската военна операция. Повод стана шокиращият случай в болница "Насър" в понеделник. Там петима журналисти бяха сред убитите с така наречения "двоен удар".



Те бяха улучени от ракети, след като отидоха да отразяват първоначалния обстрел на същото място. Британското правителство, пред чиято централа беше бдението, осъди атаката и нарече действията на Израел "абсолютно незащитими".

Шестима журналисти на „Ал Джазира“ загинаха при израелски удар в Газа

„Трябваше да дойдем тук. Защото това, което се случи, идва след инцидента от 13-ти август. Тогава атакуваха палатката на „Ал Джазира”. Сега нападнаха болница „Ал Насър”. Сред петимата убити имаше журналисти на свободна практика, също като нас. Така че трябваше да дойдем отново и да ги почетем. Хората, които държат камери и микрофони, имат нещо, което може да защити палестинския народ. Истината е трудна за преглъщане“, посочи представителят на Националния съюз на журналистите Мариам Елсаех.

Редактор: Дарина Методиева