Шестима журналисти на „Ал Джазира” са убити от израелски удар от въздуха в Газа. Двама репортери и трима оператори били в двора на една от болниците в анклава. По-късно днес от раните си загина и друг техен колега. Израел потвърди, че лечебното заведение е било ударено и атаката била насочена срещу един от журналистите, който работел за „Хамас”. В офицалното изявление не се коментира смъртта на останалите четирима.

Катарската телевизия съобщава, че служителите им били убити нарочно от израелската армия, за да не могат да разкажат на външния свят за ситуацията в Газа. Малко преди да бъде убит, 28-годишният Анас ал Шариф предавал на живо в Х, описвайки тежките бомбардировки.

ООН осъди целенасоченото убийство на шестимата журналисти в Газа от Израел като „тежко нарушение на международното хуманитарно право“.

„Израел трябва да зачита и защитава всички цивилни граждани, включително журналистите“, заявиха от офиса на върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, цитиран от АФП.

Междувременно, планът на Бенямин Нетаняху за окупация на Газа предизвика извънредна среща на Съвета за сигурност на ООН. Всички го критикуваха, с изключение на САЩ и Израел.

„Трябва твърдо да се противопоставим на всеки опит за окупация на Газа. Призоваваме Израел незабавно да спре този опасен ход”, заяви постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун.

„Последният кръг преговори се провали, защото „Хамас” се окуражи от усилията да се атакува Израел с клевети и лъжи. Зле замислена и демонстративна конференция за решението с две държави и едностранни обявления относно признаването на палестинска държава“, посочи изпълняващият длъжността посланик на САЩ в ООН Дороти Ший.

