Израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъди по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп новите израелски планове за офанзива в Газа, предаде „Ройтерс“, като се позова на съобщение от канцеларията на Нетаняху.

Нетаняху: Израел ще довърши работата и ще победи „Хамас“

„Двамата обсъдиха плановете на Израел за поемане на контрола върху оставащите бастиони на „Хамас“ в Газа, за да се сложи край на войната и да се постигне освобождаването на заложниците и поражението на „Хамас“, се казва в съобщението.

