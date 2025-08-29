Снимка: Getty Images
Уилям е отхвърлил поканата
Принц Хари ще се срещне с крал Чарлз за първи път от 20 месеца, въпреки че брат му Уилям, според съобщенията, е отхвърлил поканата.
Очаква се Хари да бъде в Лондон на 8 септември за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II, където ще присъства и на наградите WellChild - благотворително събитие, което той активно подкрепя.
Източник от САЩ заяви пред The Mirror, че сега има „решителност и от двете страни това да се случи“. „Никой не се преструва, че по-широките семейни проблеми са решени, но става въпрос за това да започнем с Чарлз и Хари", допълни информаторът.
„За първи път от много време има истинско усещане, че помирението е на една ръка разстояние. Екипът на принц Хари и дворецът са установили връзка и има голяма надежда баща и син да се видят, когато херцогът се завърне в Лондон през септември.“
Очаква се срещата да не бъде грандиозна, а „обикновен разговор лице в лице между баща и син“.
„Поверителността и достойнството“ също бяха подчертани като приоритети, съобщава източникът. Според него принц Уилям е отхърлил набързо предложението за среща с брат си.
Според информацията по време на разговора между краля е неговия син Меган Маркъл ще остане в Калифорния с двете деца на двойката - Арчи и Лилибет.
♦ Последният път, когато кралят видя внуците си, беше през юни 2022 г. Тогава Хари и Меган се завърнаха във Великобритания за честванията на платинения юбилей на покойната кралица.
През 2020 г., когато Хари и Меган се оттеглиха от официалните си роли в кралския двор, все още имаше големи надежди, че може да се стигне до разбирателство.
Херцогът и херцогинята на Съсекс твърдяха, че решението им да се оттеглят е било, за да станат по-финансово независими и да се радват на повече лично пространство - далеч от любопитните погледи на медиите.
Но това, което последва, беше поредица от обвинения срещу монархията. В интервюто си с Опра Уинфри през март 2021 г. двамата твърдяха, че са били жертва на расизъм и че Меган дори е имала самоубийствени мисли.
През 2022 г. те продължиха да обвиняват двореца в „несъзнателна пристрастност“.
Твърди се, че крал Чарлз е бил „дълбоко натъжен“ от обвиненията, но е оставил вратата отворена за помирение.
Херцогът и херцогинята на Съсекс и Бъкингамският дворец бяха потърсени за коментар.Редактор: Цветина Петрова
